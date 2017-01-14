Beşiktaş, Takıma Dönmek İsteyen Demba Ba'dan Sağlık Raporu İstedi

Beşiktaş, defans hattına eski oyuncusu Ersan Adem Gülüm'ü alırken forvet için de yine eski oyuncusunu istiyor. Siyah beyazlıların gündemindeki isim Senegalli Demba Ba...

DETAYLI SAĞLIK RAPORU İSTENDİ

Beşiktaş forvet transferi için eski oyuncusu Demba Ba'yı istiyor. Siyah beyazlı yönetim Senegalli oyuncunun dönmek istediğini bildirmesi sonrasında oyuncunun sağlık raporlarını istedi. Yaşadığı ciddi sakatlığın ardından tekrar idmanlara başlayan futbolcunun sağlık raporlarında sorun olmaması durumunda yönetimin golcü futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katacağı öğrenildi.

İYİ PARAYA GİTMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere Demba Ba 2014-2015 sezonu sonunda Çin kulüplerinden Shanghai Shenhua'ya 13 milyon Euro bedelle satılmıştı. Senegalli futbolcu Çin Ligi'nde attığı gollerle adından söz ettirirken yaşadığı ciddi sakatlıkla da sevenlerini üzmüştü.