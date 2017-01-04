Beşiktaş'taki Terör Saldırısında Yaralanan Polis Olay Anını Anlattı

İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen hain terör saldırısında yaralanan Polis Memuru Mesut Darakçı yaşadığı anları anlattı.



Beşiktaş'ta bulunan Vodafone Arena Stadı önünde gerçekleştirilen hain terör saldırısında yaralanan Polis Memuru Mesut Darakçı, İstanbul'da 24 gün süren tedavisinin ardından Adıyaman'daki ailesinin yanına geldi. Olay gününü anlatan Polis Memuru Mesut Darakçı, "Bir anda oldu patlama. Patlama anını hatırlamıyorum direkt yerdeydim zaten. Etraf mahşer yeriydi. Daha sonra yaralı arkadaşları ambulanslarla hastaneye getirdiler. Benim yaralanmam bacak, baldır kısmında göğüs kısmında burunda, gözde ufak şarapnel parçaları vardı ve ufak ameliyat geçirdik. Yani bu saldırılar terörün bittiğini gösteriyor. Son çırpınışları artık öyle düşünüyorum inşallah bitecek. Yaralananlar oldu, şehit olanlar oldu" ifadelerini kullandı.



Polisin babası Mehmet Darakçı da 3 oğlunun olduğunu belirterek, "O anı hatırlamak istemiyorum. Türk milletimizin başı sağ olsun. Yaralılara Allah acil şifalar versin. Çok şükür oğlum da gazi oldu ve mutluyum. Şehitlerimize de üzülüyorum. Gazi olmakta şehit olmakta herkese nasip olmaz bu vatan uğruna. İnşallah muvaffak olamayacaklardır. Vatanımızı bölemeyeceklerdir biz dik durduğumuz müddetçe. Yani 3 oğlum var 3'nü de vatan uğruna kurban ederim" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN