Beşiktaş'taki Terör Saldırısı Şehitleri İçin Mevlit

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit edilen polisler için tüm ilçelerde mevlit okuttu.



Emniyet personeli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde kurban kesiminin ardından Fatih Camisindeki programa geçti.



Çok sayıda emniyet personelinin katıldığı programda çeşitli camilerde görevli imam ve müezzinler tarafından kasideler, Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okundu.



İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, burada yaptığı konuşmada İslam dininde şehitliğin önemine değinerek, 15 Temmuz ve Beşiktaş saldırısında şehit olanları rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.



Yılmaz'ın konuşmasının ardından Fatih Müftüsü İrfan Üstündağ, şehitler için okunan 75 bin hatmin duasını yaptırdı.



İstanbul'da bugün tüm ilçelerde şehitler için mevlit programı düzenlendiği belirtildi.