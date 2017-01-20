Beşiktaş'taki Terör Saldırısı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, Beşiktaş'taki terör saldırısının 40. gününde, şehit olan personel için kurban kesildi ve dua edildi.



Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde saldırıda şehit olanlar için tören düzenlendi.



Törene, il emniyet müdür yardımcıları Kadir Alçıkaya, Haydar Özdemir, Sinan Kökten, Necmettin Öztürk ve Murat Oğuzhan Kılıç ile Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürü Tunç Kuş, Güvenlik Şube Müdürü Hasan Cevher, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Özgür Karlıtepe ve Güngören İlçe Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ile çok sayıda personel katıldı.



Kurbanların kesilmesinin ardından şehit olanlar için dua edildi.



Tören kapsamında ayrıca, Fatih Camisi'nde cuma namazının ardından şehitler için mevlit okutulacak ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde yemek dağıtılacak.



Beşiktaş Arena Stadyumu yakınlarında 10 Aralık'ta meydana gelen bombalı saldırıda, biri emniyet müdürü, biri emniyet amiri olmak üzere 39 polis şehit olmuş, 7 sivil hayatını kaybetmiş ve çoğunluğu polis 238 kişi de yaralanmıştı.