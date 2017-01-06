Beşiktaş'taki Terör Saldırısı

Beşiktaş Arena Stadyumu yakınlarında meydana gelen ve 46 kişinin ölümü, 200'ü aşkın kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklama, 2'si de adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle mahkemeye sevk edilirken, 1 kişi de savcılıktan serbest bırakıldı.



Gözaltında tutuldukları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen 13 şüphelinin, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mesut Erdinç Bayhan ve diğer savcılar tarafından ifadesi alındı.



Savcı Bayhan, şüphelilerden Tufan B'nin, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmaya teşebbüs", Zeki Y, Fırat K, Rıdvan D. ve Raşit B'nin, "terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak", Sercan B, Necip Y, Mete A, Hikmet Ö ve Orhan B'nin "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklanması istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmesine karar verdi.



Şüphelilerden Nazim B. ve Ünal Ü'yü de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan, "yurt dışına çıkış yasağı"ndan oluşan adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk eden Savcı Bayhan, bir şüpheliyi ise serbest bıraktı.



Talep yazısı



Savcılığın talep yazısında, şüphelilerden Tufan B'nin, 10 Aralık 2016'da Beşiktaş Vodafone Arena Stadyumu yakınında meydana gelen ve 46 kişinin şehit olması, 285 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olaya, bombalı saldırıda ölen PKK/KCK terör örgütü mensubu şüpheliler tarafından kullanılan aracı temin etmek suretiyle, "yardım eden" sıfatıyla iştirak ettiği belirtilerek, şüphelinin aracın bu tür bir eylemde kullanılacağını bilerek ölen şüphelilere sağladığının kabulünün gerektiği aktarıldı.



Yazıda, diğer şüphelilerle ilgili de suçlamalara konu bilgilere yer verildi.



Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından, Vodafone Arena yakınlarındaki Çevik Kuvvet polislerine bombalı araçla düzenlenen saldırıda, biri emniyet müdürü, biri emniyet amiri olmak üzere 39 polis ile 7 sivil şehit olmuş, çoğunluğu polis 238 kişi de yaralanmıştı.