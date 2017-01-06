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Beşiktaş'taki Terör Saldırısı: 10 Şüpheli Tutuklamaya Sevk Edildi (1)

Beşiktaş'taki Terör Saldırısı: 10 Şüpheli Tutuklamaya Sevk Edildi (1)

Haber: Ümit TÜRK İstanbul/ DHABeşiktaş'ta çevik kuvvet polisine yönelik düzenlenen canlı bombalı terör saldırısında gözaltına alınan 13 kişiden 10'u savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Beşiktaş'taki Terör Saldırısı: 10 Şüpheli Tutuklamaya Sevk Edildi (1)

Haber: Ümit TÜRK İstanbul/ DHA

Beşiktaş'ta çevik kuvvet polisine yönelik düzenlenen canlı bombalı terör saldırısında gözaltına alınan 13 kişiden 10'u savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

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