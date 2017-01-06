Haber: Ümit TÜRK İstanbul/ DHA
Beşiktaş'ta çevik kuvvet polisine yönelik düzenlenen canlı bombalı terör saldırısında gözaltına alınan 13 kişiden 10'u savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Beşiktaş'taki Terör Saldırısı: 10 Şüpheli Tutuklamaya Sevk Edildi (1)
Haber: Ümit TÜRK İstanbul/ DHABeşiktaş'ta çevik kuvvet polisine yönelik düzenlenen canlı bombalı terör saldırısında gözaltına alınan 13 kişiden 10'u savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Haber: Ümit TÜRK İstanbul/ DHA
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