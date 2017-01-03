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Beşiktaş'taki Şüpheli Motosiklet Alarmı (2)

Beşiktaş'taki Şüpheli Motosiklet Alarmı (2)

Motosikletin sahibi ortaya çıktı, polis yolu açtı.

Beşiktaş'taki Şüpheli Motosiklet Alarmı (2)

Motosikletin sahibi ortaya çıktı, polis yolu açtı.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - İSTANBUL DHA

Beşiktaş'ta Şehitler Tepesi'ne yakın bir mesafeye bırakılan motosiklet polisi alarma geçirdi. Yol trafiğe kapatılırken bomba uzmanı ekipler çağrıldı. Uzman ekip beklenirken motosikletin sahibi ortaya çıktı. İş aramak için geldiği Beşiktaş'ta motosikletini yol kenarına bıraktığını söyleyen kişiyle ilgili poli araştırma yaptı. Motosiklet sahibinin doğru söylediğinin anlaşılması üzerine yol tekrar trafiğe açıldı.

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