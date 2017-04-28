Beşiktaş Taison'la Görüşüyor!

BAŞKANLAR DÜZEYİNDE DE GÖRÜŞME OLACAK



Beşiktaş'ın oyuncu satması durumunda, vermeyi planlandığı maksimum transfer bedeli 5-6 milyon Euro aralığında. Taison için Ukrayna kulübü 10 milyon Euro istiyor; fakat tecrübeli oyuncunun sözleşmesi yıl sonunda bitiyor. Beşiktaş, Haziran'da oyuncuyla protokol yapıp, Ocak'ta bedelsiz transfer edebilir. Siyah beyazlılar buna istinaden Shaktar'ın 5-6 milyon Euro aralığına gelmesini bekliyor. Fikret Orman, konuyu Shaktar Donetsk başkanı Akhmetov'la da görüşecek. Futbol A takımı direktörü Ali Naibi ise oyuncuyu doğrudan aradı.



FENERBAHÇE OLUMLU SONUÇ ALAMADI



Fenerbahçe adına ise Taison için asbaşkan Ali Yıldırım görüşme yaptı. Fakat iki kulüp arasında Şampiyonlar Ligi play-off maçında Fred'in oynatılması ile ilgili usülsüzlük olup olmadığı konusunda yaşanan ihtilafın görüşmeleri olumsuz etkilediği öğrenildi.



RAKITSKY YENİDEN GÜNDEMDE



Bu arada Beşiktaş, uzun süredir istediği Shaktar'ın tecrübeli stoperi Rakitsky için de teklifte bulundu; ancak Ukrayna kulübü oyuncu için 30 milyon Euro istiyor. Siyah beyazlılar, devre arasında transferi son anda gerçekleşmeyen sol bek Sobol'u da yaz döneminde almayı planlıyor. (Ajansspor)