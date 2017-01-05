Beşiktaş'ta Yeni Transfer Matej Mitrovic Antrenmana Çıktı

Yabancı futbolculardan neşeli hareketler



Devre arası hazırlıklarını Antalya'nın Belek bölgesinde sürdüren Beşiktaş, günün ikinci antrenmanını tamamladı.



Başkan Fikret Orman ve yöneticilerden Metin Albayrak ile Ahmet Ürkmezgil'in de izlediği antrenman, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapıldı ve 1 saat sürdü. Isınma haerketlerinin ardından yarım sahada pas ve kontrol pas çalışması yapan futbolcular, dar alanda maç ile antrenmana devam etti. 3'erli gruplar halinde değişmeli olarak oynanan minik kale maçlar ile antrenman tamamlandı.



Yeni transfer Matej Mitrovic, sağlık kontrolünün ardından öğleden sonra Antalya'ya gelerek kampa katıldı ve ayağının tozu ile antrenmana çıktı. Teknik direktör Şenol Güneş ve takım arkadaşları ile tanışan Mitrovic, ısınma bölünmünde takımla çalıştıktan sonra bireysel antrenör eşliğinde kondisyon hareketleri yaptı.



YABANCI FUTBOLCULARDAN NEŞELİ HAREKETLER



Yoğun bir rüzgar altında gerçekleştirilen idmanda Quaresma, Adriano, Talisca, Rhodolfo ve Marcelo'nun oldukça keyifli halleri kameralara yansıdı. Aynı takımda olan Quaresma ve Talisca, minik kale maçlarda attıkları gollerden sonra dans figürleri yaparken, hakkında terör yüzünden Türkiye'den ayrılmak istediği haberleri çıkan Adriano da, Rhodlofo ve Marcelo'nun olduğu grup ile son derece neşeli hareketler sergiledi.



Sakatlığı devam eden Ömer Şişmanoğlu ile tedbir amaçlı dinlendirilen Necip Uysal idmana çıkmadı.



Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı çift idman ile devam edecek.



Görüntü Dökümü:



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-Antrenman



-Mitrovic detaylar



-Quaresma-Talisca dans



-Adriano-Rhodolfo-Marcelo neşeli hareketler



(Haber-Kamera: Ali DANAŞ/ANTALYA DHA)