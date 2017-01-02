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Antrenmandan görüntüler
Yeni transfer Ryan Babel'den detaylar ANTALYA - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek beldesindeki bir otelin sahalarında başladı. İdmanda yeni transfer Ryan Babel de yer aldı.
Beşiktaş'ta Yeni Transfer Babel Ilk Antremanına Çıktı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Antrenmandan görüntüler Yeni transfer Ryan Babel'den detaylar ANTALYA - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek beldesindeki bir otelin sahalarında başladı.
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