Beşiktaş'ta Yeni Transfer Babel Ilk Antremanına Çıktı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Antrenmandan görüntüler Yeni transfer Ryan Babel'den detaylar ANTALYA - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek beldesindeki bir otelin sahalarında başladı.

Beşiktaş'ta Yeni Transfer Babel Ilk Antremanına Çıktı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Antrenmandan görüntüler
Yeni transfer Ryan Babel'den detaylar ANTALYA - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek beldesindeki bir otelin sahalarında başladı. İdmanda yeni transfer Ryan Babel de yer aldı.

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