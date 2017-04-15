Beşiktaş'ta Yeni Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk

Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Divan Başkanlık Kurulunun seçimine tek aday olarak giren Tevfik Yamantürk, yeni divan kurulu başkanı oldu.



Vodafone Arena'da gerçekleştirilen toplantıda, eski başkan Yalçın Karadeniz, kınama cezası nedeniyle seçime katılamazken, Kemal Çiloğlu ise adaylıktan çekildi. Bin 116 divan kurulu üyesinin katıldığı olağanüstü genel kurulda 58 oy geçersiz sayılırken, 933 geçerli oyun 875'ini alan Tevfik Yamantürk, divan kurulu başkanlığına seçildi.



Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından bir konuşma yapan Yamantürk, Beşiktaş camiasının huzura oy verdiğini belirterek, "Bu sonuçlardan kendi adıma pay çıkarmıyorum. Camia huzura oy vermiştir. Beşiktaş aldı başını gidiyor. Beşiktaş şahlandı, kartal kanatlandı. Bizim vazifemiz buna yardımcı olmaktır. Herkese şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Tevfik Yamantürk'ün asil üye listesinde Fethi Hinginar, Fikret Kuzucu, Turgay Pirinç, İlhan Gölvan, yedek üyelerde ise Korkut Soydan ve Haluk Özgerçek yer aldı.