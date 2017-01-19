Beşiktaş'ta Transfer Rotası Değişti

Hücum hattında sakatlıktan yeni kurtulan Talisca ve yeni transfer Ryan Babel'in olması, takım içindeki uyum ve yaratıcılık açısından soru işareti yaşatmıştı, ancak oynanan futbol tüm camiayı memnun etti.

Talisca'nın performansı beklenenin üstünde olunca, yönetim Alanyaspor maçı sonrasında transferle ilgili çalışmalarına karar verecek.

Teknik direktör Şenol Güneş'in takımın gol yükü konusunda Cenk Tosun ve Talisca'ya güvendiği, 2 hafta sonra dönecek Abuobakar da takıma katılınca o bölgede sorun kalmayacağını yönetime iletecek.

Ancak Olcay Şahan'ın takımdan ayrılmasından sonra Ryan Babel ve Quaresma'nın alternatifi olarak tek isim Kerim Frei olarak gözüküyor.

Şenol Güneş yönetimle görüşerek hem kadro derinliği hem de takım içindeki rekabet için her iki kanatta da oynayan bir ismi gündeme getirebilir.

Öte yandan Beşiktaş'a bir iyi haber de tedavisi devam eden Caner Erkin'den geldi. Caner, sakatlandığında sezonun son 1-2 maçına yetişebileceği konuşulurken, şu an gelinen nokta bambaşka. Tedavisi bu hızda devam ederse Mart ayının başında takımla çalışmalara başlayabilecek Milli futbolcu, 23. haftadan itibaren takımdaki yerini alabilecek.

Caner'in takıma dönebilmek çok istekli olduğu, tedavisine ve çalışmalarına çok dikkat ederek en kısa sürede sahalardaki yerini almayı hedeflediği öğrenildi. LigTv