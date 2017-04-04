Beşiktaş'ta Trabzonspor Maçı Hazırlıkları Başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 8 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.



BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı bildirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda pas, kontrol pas ve şut çalışmasının ardından minyatür kale maç ile yarı sahada çift kale maç yapıldığı kaydedildi.



Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 haftadır siyah-beyazlı ekipten ayrı idmanlarını sürdüren Caner Erkin'in, takımla çalıştığı aktarıldı.



Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği idmanla devam edecek.