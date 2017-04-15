Beşiktaş'ta tek adaylı Divan Başkanlığı seçimi...



Ali DANAŞ, İstanbul-DHA - Kulüp Yönetimi'nin mahkeme kararı çıkarttığı Yalçın Karadeniz'in adaylığı engellendi ve bugün yapılacak seçimde Tevfik Yamantürk olağanüstü Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı secimi için tek aday olarak kaldı. Vodafone Arena'daki oy kullanma işlemi 11.00'de başlayıp 17.00'de sona erecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-divan başkanlığı seçiminden detaylar



-Tevfik Yamantürk ve ekibinden görüntüler