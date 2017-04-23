Beşiktaş'ta Talisca Tehlikesi!

Yapılan anlaşma gereği Benfica, yıldız futbolcuyu önce siyah-beyazlılara önermek koşuluyla başka bir kulübe satma hakkına sahip

Beşiktaş'ta Talisca Tehlikesi!

Beşiktaş'ın iki yıllığına Benfica'dan kiraladığı Anderson Talisca, ortaya koyduğu performansla Sosa'yı unuttururken, Avrupa kulüplerinin de gözdesi haline geldi. Bu noktada, siyah-beyazlılar için sıkıntı başladı. Çünkü yapılan anlaşma gereği, Benfica sezon sonunda önce Beşiktaş'a önermek koşuluyla Brezilyalı futbolcuyu başka bir kulübe satma hakkına sahip bulunuyor. Bu durum yönetimi düşündürse de 2 önemli faktör, Talisca'nın Beşiktaş ile sözleşmesini tamamlama ihtimalini güçlendiriyor.

YÜKSEK BEDELİ RAHATLATIYOR

1-Benfica'nın 23 yaşındaki futbolcuya 25 milyon Euro değer biçmesi. Siyahbeyazlılar, Talisca'nın gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş forması giymesi halinde bu değere ancak ulaşacağı görüşünde.

2-Brezilyalı futbolcunun, Benfica'ya dönmek istemediğini açıklayarak, Beşiktaş yönetimine "Bonservisimi alın" demesi.

(Sabah)


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