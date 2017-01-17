Beşiktaş'ta Şüpheli Ölüm

Beşiktaş'ta yanan otomobilin arka koltuğunda erkek cesedi bulundu.



Alınan bilgiye göre, Bebek Günaydın Yolu Sokağı'nda dün akşam, yanan bir otomobilin yokuş aşağı hareket ettiğini ve refüje çarparak durduğunu gören vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.



İtfaiyenin yangını söndürmesinin ardından otomobilin arka koltuğunda bir erkek cesedi bulundu.



Yapılan incelemede, cesedin otomobil sahibi Kaya A'nın 19 yaşındaki oğlu Barış Furkan A'ya ait olduğu belirlendi.



Kaya A'nın ise oğlunun kendisine ait ve tamirde bulunan otomobilini alarak gezmeye çıktığını söylediğini öğrenildi.



Barış Furkan A'nın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.