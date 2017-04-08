Beşiktaş'ta Şok! Quaresma Sakatlandı

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma şoku yaşanıyor. Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu dakika 30'da sakatlanarak oyundan çıktı.



Maçtan önce de sağ arka adalesini tutan Portekizli yıldız oyuncu maç içinde topsuz alanda kendisini yere bıraktı ve oyundan çıktı. Ricardo Quaresma'nın tedavisine bir süre saha dışında devam edilse de Portekizli yıldız oyuna devam edemedi. Quaresma'nın yerine oyuna Aboubakar dahil oldu.



Ricardo Quaresma'nın sağlık durumu hakkında maç sonunda resmi açıklama yapılması bekleniyor.



Kaynak: Fanatik