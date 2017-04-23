Beşiktaş'ta Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Beşiktaş'ta gece kulübü önünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Levent Mahallesi Çalıkuşu Sokağı'ndaki gece kulübüne otomobiliyle gelen, kimliği öğrenilemeyen kişi, mekana alınmadığı gerekçesiyle güvenlik görevlisiyle tartıştı.



Tartışmanın büyümesi üzerine bu kişi, silahıyla rastgele ateş açtı. Bu sırada kapıdaki güvenlik görevlisi bacağından yaralandı. Yaralı, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Kavga sırasında boynundan yaralanan ve ticari araçla olay yerini terk eden zanlının, Gaziosmanpaşa'da özel bir hastanede pansuman yaptırdıktan sonra kaçtığı öğrenildi.



Öte yandan, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Tedbir amaçlı gece kulübünün boşaltılmasının ardından bölgeye emniyet şeridi çeken ekipler, çevrede inceleme başlattı. "Akrep" adı verilen zırhlı araçlarla da bölgede güvenlik önlemi alınması dikkati çekti.



Zanlıyı arama çalışmaları sürdürülüyor.