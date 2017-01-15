Beşiktaş'ta Ryan Babel Şoku

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig 17. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta gözler yeni transferlere çevrilirken, Ryan Babel ile ilgili yaşanan sorun teknik heyetin canını sıktı.



Ryan Babel Osmanlıspor maçında oynayacak mı?



Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve son olarak Deportivo'da forma giyen Ryan Babel'in lisansının yetişmemesi sebebiyle Osmanlıspor maçında forma giyemeyeceği belirtildi.



Habertürk'ün haberine göre; Deportivo'dan kaynaklı sorunlar nedeniyle Hollandalı yıldızın lisansının henüz çıkmadığı öğrenildi. Beşiktaş Yönetimi'nin maç gününe kadar bu problemi çözmeye çalıştığı ifade edilirken, 31 yaşındaki futbolcu, lisansının çıkmaması durumunda 16 Ocak Pazartesi günü oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.



Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel'in ilk sözleri



Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel, siyah beyazlıların Antalyaspor ile oynadığı hazırlık maçında forma giyerken, yapılan yorumlar oldukça olumlu yönde. Babel siyah beyazlılara transferi sonrası ilk olarak şunları söylemişti:



"Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Yeniden böylesine bir takımda olduğum için mutluyum. Oynadığım her takımda beklentiler büyüktü. Dolayısıyla baskı altında oynamaya alışığım. Rekabet faydalı olacaktır. Bir oyuncunun en iyi verimi sağlayabilmesi için rekabet olmalı. Belki ideal pozisyonum kanatlar olabilir ama forvet oynamak da benim için iyi bir seçim.



Liverpool'dan Hoffenheim'a gitmek doğru bir karardı. Milli Takımda oynayabilmem için oraya gittim. Mantıklı bir tercihti. Şimdi tekrar büyük bir takımdayım. Beşiktaş'ta umuyorum büyük başarılar yaşayacağım."



"BEŞİKTAŞ İLE İLGİSİ YOKTU"



Ryan Babel, Kasımpaşa'da oynadığı dönemde Beşiktaş maçı sırasında yaptığı 8 işaretine de ilk kez açıklık getirdi. Hollandalı oyuncu o hareketin Beşiktaş ile ilgisi olmadığını belirterek, "Bu fotoğraf TV'den alınmıştı. O maçta Beşiktaş öndeydi ve kalecileri ağır davranıyordu. Ben de hakemi uyarmak için sayıyordum. Kalecinin kaç saniye geçirdiğini saydığım anda o fotoğraf çekilmişti. Kesinlikle Liverpool maçıyla ilgisi yok" dedi.