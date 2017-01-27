Beşiktaş'ta Rhodolfo Transfer Olacak Mı?

FutbolArena Özel - Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Beşiktaş'ta bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılarda gözden çıkarılan ve takımdan gönderilmesi gündemde olan Rhodolfo'nun ayrılma ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi.



TÜRKİYE'DEN TEKLİFLERİ BEĞENMEDİ



30 yaşındaki Brezilyalı savunmacıya Türkiye'den tekliflerin geldiği fakat oyuncunun bu tekliflere sıcak bakmadığı bilgisine ulaşıldı. Rhodolfo için Avrupa'dan da beklenen 2 milyon Euro'luk teklif gelmeyince oyuncu elde kaldı.



Ersan Gülüm'ün de transferiyle birlikte stoper bölgesindeki oyuncu sayısı 6'ya yükseldi. Rhodolfo'nun da Şenol Güneş'in öncelikleri arasında yer almadığı öğrenildi.