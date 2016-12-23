Beşiktaş'ta Quaresma Belirsizliği!

Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Metin Albayrak, dün yaptığı açıklamada Ricardo Quaresma ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardıklarını, futbolcunun yılbaşı tatili sonrası 2+1 yıllık mukaveleye imza atacağını söyledi. Ancak Portekizli yıldızın menajerinin yarın Demba Ba'nın da formasını giydiği Çin kulübü Shanghai Shenhua ile görüşeceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TA KALMAYI ÇOK İSTİYOR







Bu görüşmenin formalitenin ötesine geçmesi beklenmezken, tecrübeli futbolcunun Türkiye temsilcisi Elif Sözeri konu hakkında değerlendirmede bulundu. Elif Sözeri, "Quaresma'nın menajeri ile atılmış bir imza yok. Oyuncu Beşiktaş'ta kalmayı çok istiyor. Biz şartların oluşmasını bekliyoruz. Quaresma, şu an Beşiktaş'la anlaştı diyemem ama anlaşmaya yakın. Her şey önümüzdeki günlerde netlik kazanacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sabah



