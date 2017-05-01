Beşiktaş'ta polis müdahalesi İSTANBUL - Beşiktaş'tan Taksim Meydanı'na yürümek isteyen yaklaşık 30 kişilik grup, polisin müdahalesinin ardından gözaltına alındı.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'na gelen Halkın Kurtuluş Partisi'ne üye yaklaşık 30 kişilik grup Taksim Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Polis ekipleri Beşiktaş Meydanı'nda grubun önünü kesti. Grup üyeleri polis ekipleri tüm ikazlarına rağmen yürüyüşte ısrar etti. Bunun üzerine polis ekipleri gruba müdahale etti. Grup üyeleri tek tek gözaltına alınırken, bazıları direnince arbede yaşandı. Gözaltına alınan şahıslar daha sonra çevik kuvvet otobüsüne bindirilerek, polis merkezine götürüldü.