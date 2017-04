Beşiktaş'ta Oynayacaktı, Müzik Dünyası'dan Fenomen Oldu!

Muhammed Çil... Uzun süren futbolculuk kariyerinin ardından müzik sektöründe inanılmaz başarılara imza attı. Beşiktaş'ta seçmelere katılan, Karşıyaka'ya transferi son anda gerçekleşmeyen ve ardından Fransa'da müzik listelerinin altını üstüne getiren Muhammed'in ilginç bir hikayesi var. Sizi, Fransa'da adeta fenomen olan Muhammed Çil ile yaptığımız keyifli röportaj ile baş başa bırakıyoruz...



Futbola nasıl ve ne zaman başladın?



6 yaşında futbola başlayıp 13 yaşında fransanın Strasbourg Altyapısına girdim. Fransa genç milli takımına seçildim ve Türkiye genç milli takımlarıyla kampa girdim. Okul hayatım Altyapıda geçti, her gün sadece okul ve futbolla ilgileniyorduk. Bütün milli takım kamplarında arka adelelerden sakatlandım yarıda bıraktım ve adeta hayal kırıklığı yaşadım.



"BEŞİKTAŞ'TA İLK GÜNÜMDE SAKATLANDIM"



Beşiktaş fanatiği olduğum için Tek istediğim İnönü Stadında oynamaktı ve o yüzden 2015-2016 sezonunda BJK tesislerinde kampa girdim yine birinci gün sakatlandım ve çok üzülmüştüm.



Fransa'ya döndüğümde bazen haftada bir idman yapıp hocalarım bana güvendiği için haftasonu 90 dakika ter döktürüyordum. Tek isteğim futboldu, hayatım gerçekten sadece futbol ve okulla geçiyordu.



Beşiktaş oyuncularına buradan selamlarımı iletip şampiyon olmamızı umut ediyorum.







Beşiktaş - Lyon eşleşmesi nasıl sonuçlanır?



"BEŞİKTAŞ TURU GEÇER"



Lyon-Beşiktaş maçı bizi çok üzdü ancak tek isteğimiz maçı vodafone arenada bitirmek. Benim sonuç tahminim 2-0.



Müzik dünyasına geçişin nasıl oldu?



Strasbourg U21 takımıyla sürekli sakatlanmaya başladım ve bir gün arabamın içinde Instagram'a canlı olarak 15 saniyelik şarkı söyleyip video attım ve aynı gün 3 tane büyük Müzik şirketi beni aradı ve hemen kontrat imzalamak için Paris'e davet ettiler.



"MÜZİK EĞİTİMİ ALMADIM"



Hayatımda hiç bir müzik eğitimi almadım o yüzden çok şaşırmıştım ve bütün bunların yalan olduğunu sandım. O gün ne yapacağımı bilmiyordum çünkü Karşıyaka kulübü beni kamp için çağırmıştı ve oraya gitmem için menajerim tarafından herşey organize edilmişti. Sonunda kendi kararımı verdim ve çok sakatlık yaşadığım için müziğe evet dedim ve kontratımı imzaladım.







"FUTBOLDAN MÜZİĞE GEÇMEK ÇOK TUHAFTI"



Birinci klibim youtube'de "MRC - Paix Sans Guerre" bugüne kadar yaklaşık 20 milyon kişi tarafından izlendi. Futboldan Müziğe geçmek çok tuhaftı, her zaman idmanlarda geçen günlerim artık müzik stüdyolarında geçiyor.







-Fransa'da sana nasıl bir ilgi var?



Şu an Fransa'da en büyük mertebede bir Türk sanatçısı olduğum için kendimden, ailemden ve milletimden gurur duyuyorum. Fransa'da bu seviyede hiç Türk sanatçımız olmadığı için milletimden ve hayranlarımdan büyük bir destek bekliyorum. Fransa'da Türkiyemizi kliplerimle ve röportajlarla temsil etmeye çalışıyorum ve milyonlarca kişi tarafından beğeni kazanıyor.







Hep beraber Fransa müzik dünyasında bir yer kazanalım. Türkiye'deki sanatçılarımızı beğeniyle izliyorum ve önümüzdeki albüm'de Türkçe müzikleri hazırlıyoruz.



Bir şeyi gerçekten başarmak istiyorsanız, sadece dua edin ve merak etmeyin. Herşeyimi futbola verdim ancak bugün müzik sayesinde Allah'a şükür iyi yaşıyorum.



Kaynak: Sporvadisi.com