Beşiktaş'ta Oturma Eylemi Yapan Gruba Polis Müdahalesi

Beşiktaş'ta pankart açarak oturma eylemi yapan gruba polis müdahale etti. Gözaltına alınan 10 kişi polis merkezine götürüldü. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş'ta 1 Mayıs nedeniyle polisin yoğun güvenlik önlemi devam ederken, 10 kişilik bir grup meydana yakın bir noktada pankart açarak oturma eylemi yaptı. Eylemciler polisin "dağılın" uyarısına uymayınca müdahale gecikmedi. Grup üyeleri polis tarafından yaka paça gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Bölgede polisin tedbirleri devam ediyor.



(Mustafa Esen - Metin Başar - Selim Bayraktar / İHA)