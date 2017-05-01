Beşiktaş'ta oturma eylemi yapan gruba polis müdahalesi



İSTANBUL - Beşiktaş'ta pankart açarak oturma eylemi yapan gruba polis müdahale etti. Karga tulumba gözaltına alınan 10 kişi polis merkezine götürüldü.

Beşiktaş'ta 1 Mayıs nedeniyle polisin yoğun güvenlik önlemi devam ederken, 10 kişilik bir grup meydana yakın bir noktada pankart açarak oturma eylemi yaptı.Eylemciler polisin "dağılın" uyarısına uymayınca müdahale gecikmedi. Grup üyeleri polis tarafından yaka paça gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Bölgede polisin tedbirleri devam ediyor.