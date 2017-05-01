Beşiktaş'ta Oturma Eylemi Yapan Gruba Müdahale

Beşiktaş ile Şişli'de toplanan ve polisin uyarılarına rağmen dağılmayan gruplara müdahale edildi.



Beşiktaş'taki CHP İlçe Başkanlığı önüne gelen 10 kişilik grup, bir süre halay çekerek şarkı söyledi.



Bölgede önlem alan güvenlik güçlerince burada kutlama yapılmasına izin verilmeyeceği bildirilen gruptakiler, oturma eylemi yaparak yere pankart serdi.



Söz konusu pankartı kaldıran polis ekipleri, müdahale ettiği gruptaki kişileri gözaltına aldı.



Şişli Büyükdere Caddesinde toplanan 100 kişilik grup da Mecidiyeköy istikametine yürümek istedi. Grubun önünü kesen polis, uyarılara rağmen yürümekte ısrar eden eylemcilere müdahalede bulundu.



Müdahalenin ardından ara sokaklara kaçan gruptakiler, çöp konteynerleri ile saksıları yola devirdi. Yaşanan kovalamacanın ardından polis ekipleri eylemci gruptan bazı kişileri gözaltına aldı.