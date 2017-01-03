Beşiktaş'ta Ömer Şişmanoğlu'nun Sağlık Durumu

Sezonun ikinci bölüm hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ta sakatlanan Ömer Şişmanoğlu'nun sağ uyluk arka adalesinde zorlanma tespit edildiği açıklandı.

Beşiktaş'ta Ömer Şişmanoğlu'nun Sağlık Durumu

Sezonun ikinci bölüm hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ta sakatlanan Ömer Şişmanoğlu'nun sağ uyluk arka adalesinde zorlanma tespit edildiği açıklandı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, Ömer Şişmanoğlu'nun Antalya kampında dün akşam gerçekleştirilen çalışma sonrası sağ uyluk arka adalesinde zorlanma saptandığı ve futbolcunun tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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