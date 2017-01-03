Sezonun ikinci bölüm hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ta sakatlanan Ömer Şişmanoğlu'nun sağ uyluk arka adalesinde zorlanma tespit edildiği açıklandı.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, Ömer Şişmanoğlu'nun Antalya kampında dün akşam gerçekleştirilen çalışma sonrası sağ uyluk arka adalesinde zorlanma saptandığı ve futbolcunun tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Beşiktaş'ta Ömer Şişmanoğlu'nun Sağlık Durumu
Sezonun ikinci bölüm hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ta sakatlanan Ömer Şişmanoğlu'nun sağ uyluk arka adalesinde zorlanma tespit edildiği açıklandı.
Sezonun ikinci bölüm hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ta sakatlanan Ömer Şişmanoğlu'nun sağ uyluk arka adalesinde zorlanma tespit edildiği açıklandı.
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