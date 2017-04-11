Beşiktaş'ta Olympique Lyon Maçı Hazırlıkları

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında 13 Nisan Perşembe günü deplasmanda Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmana, sağ adalesinde kanama ve ödem bulunan Quaresma'nın katılmadığı belirtildi.



Açıklamada, futbolcuların ısınma koşularıyla başladıkları antrenmanda, 5'e 2 dar alanda oyun ve pas organizasyonlarının ardından yarı sahada taktik maç ve şut çalışması yapıldığı aktarıldı.



Beşiktaş, yarın Fransa'nın Lyon kentine giderek hazırlıklarını maçın oynanacağı stattaki antrenmanla tamamlayacak.