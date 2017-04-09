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Beşiktaş'ta Olmpique Lyon Mesaisi Başladı
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Beşiktaş'ta Olmpique Lyon Mesaisi Başladı

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'u deplasmanda 4-3 yenerek liderliğini sürdüren Beşiktaş'ta gözler UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympique Lyon maçına çevrildi.

Beşiktaş'ta Olmpique Lyon Mesaisi Başladı

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'u deplasmanda 4-3 yenerek liderliğini sürdüren Beşiktaş'ta gözler UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympique Lyon maçına çevrildi.

Kaynak: Dunya.com

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