Beşiktaş'ta Olağanüstü Divan Kurulu Seçimi Olaylı Başladı 2

Yalçın Karadeniz ve ekibi kürsüyü işgal etti



Beşiktaş'ta bugün yapılan Olağanüstü Divan Kurulu Seçimi bir hayli gergin başladı.



Mahkeme kararı ile başkanlığa aday olan ancak dün akşam bir başka mahkeme kararı ile son anda aday olması yine engellenen Yalçın Karadeniz ve arkadaşları kongreyi kendilerinin açması gerektiğini söyleyerek kürsüyü işgal etti.



Bu andan itibaren başlayan gerginlik önce güvenlik görevlileri daha sonra da polislerin salona gelmesi ile doruğa ulaştı.



Tüzük gereği kayyum heyetinin sadece 'seçim çağrısı' yapma yetkisinin olduğu kongreyi açma hakkının mevcut başkan olarak kendisinde olduğunu söyleyen Karadeniz kürsüden inmemekte ısrar edince Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ile tartıştı. Yalçın Karadeniz "Seçim listemi hazırlamadım. Zaten seçime giremiyorum. Tüzüğün bana verdiği yetki ile kongreyi açacağım. Problem nedir? 10 sene burada oy kullanmışız, bugün kullanamıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi mikrofonu bile açmıyorsunuz" dedi. Ahmet Ürkmezgil'in mikrofonu açtırması ile konuşmasını yapan Karadeniz kongre divanlık başkanlığını oluşturduktan sonra salonu terk etti.



FİKRET ORMAN: "DİVAN KURULU, BİR TEK MEVZUYLA TOPLANABİLİRDİ O DA SEÇİMLE ALAKALI"



Divanlık başkanlığının oluşmasından sonra başkan Fikret Orman kürsüye gelerek üyelere seslendi.



"Genel Kurul'da kulübü yönetme yetkisini yönetim kurulu almıştır" diyen Başkan Fikret Orman şöyle devam etti: "Geldiğimiz noktada şu anda divanımızı yöneten Ali Rıza Bey, Divan Kurulu Yönetimi'nin değil de Divan Seçiminin iptali için dava açtı ve dava mahkeme kararıyla kabul edildi. O günden sonra Divan Kurulu, bir tek mevzuyla toplanabilir, o da seçimle alakalı. Bu Divan Kurulu üyesi olan herkesin de liste oluşturup girebileceği bir şeydir. Ancak bunları mahkemelere taşımak bize yakışmadı. İnşallah bu son olsun".



"LYON'UN AĞZININ PAYINI VERİRİZ. BURADA ONLARI YENECEĞİZ"



Fikret Orman, kürsüdeki konuşmalarına Lyon'da yaşanan tribün olayları ve turun geçilmesi konusundaki şu ifadelerini de ekledi: "UEFA'da 2-1'lik sonuç aldık. Evimizde maç oynayacağız. Herkeste bir moral bozukluğu, neyin moral bozukluğu? Maç başlasa, 2-0 olsa, 80. dakikada biz maçı 2-1 yapsak şu anda herkesin morali "Biz bunları burada yeneceğiz" durumunda olacak. Evet biz onları burada yeneceğiz ve Bu turu geçeceğiz. Beşiktaş, birlik içerindedir. Bizim tek sevdamız Beşiktaş. Bizim şahsi bir hesabımız yok. Hata yaptıklarımız olabilir ama sizin için mücadele ediyoruz. Nedir pay edemediğimiz. Hala anlamış değilim. Beşiktaş takımı 7 hafta var, 5 puan önde, ikinci şampiyonluğuna ve 3. yıldızına gidiyor. Geldiğimiz günü hatırlayın, bir de bugüne bakalım. Beşiktaş'ın büyüklüğünü Lyon bile kabul ediyor. Biz bunu kendimiz organize etmedik" diyorlar. Yalan. Kendileri para kazanabilmek için bileti sattılar. Taraftarların yaptıklarını da bize yüklemeye çalışıyorlar. Burası bizim evimiz. Buraya gelip güzel güzel maçları seyretsinler. Ayak oyuncularını Türkiye'de de yapmaya çalışıyorlar. Onların da ağzının payını veriyoruz. Lyon buraya gelince onlara da ağzının payını veririz" dedi.



Fikret Orman'ın konuşmasının ardından tek aday kalan Tevfik Yamantürk kısa bir açıklama ile üyelere teşekkür etti.



Olağanüstü Divan Kurulu Seçimi oy kullanma işlemi ile devam ediyor.