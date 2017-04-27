Beşiktaş'ta Neşeli Günler

Beşiktaşlı futbolcular, antrenman sonrası tesislerde düzenlenen barbekü partisinde aileleriyle bir araya geldi.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah basına açık gerçekleştirilen antrenmanın ardından, futbolcuların barbekü partisinde eşleri ve çocuklarıyla keyifli anlar yaşadığı kaydedildi.



Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürecek.