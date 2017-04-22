Beşiktaş'ta Mitrovic Tartışması

Siyah-Beyazlılar'ın UEFA Avrupa Ligi'nde önceki akşam Lyon'a penaltılarla kaybedip kupaya çeyrek finalde veda etmesinin ardından bu önemli kaybın mimarları arasında ön plana Hırvat stoper Matej Mitrovic çıktı.



Marcelo'nun kart cezalısı olması sebebiyle stoper hattında Dusko Tosic'le birlikte görev yapan 23 yaşındaki futbolcunun 120 dakika boyunca etkisiz bir görüntü sergilemesi, Siyah-Beyazlı taraftarları adeta çıldırttı. Savunma hattında yaptığı etkisiz müdahaleler sebebiyle Lyon'un birçok önemli atak yakalamasına yol açan Mitrovic, normal süresi 2-1 sona eren mücadelenin uzatma dakikalarının golsüz geçilmesi sonrasında da Beşiktaş'ı üzdü. Seri penaltı atışlarında 7'inci sırada topun başına geçen genç futbolcu, atışı kaçırdı ve ardından Lyon'un vuruşu gole çevirmesi sonrasında Kartal, Vodafone Arena'dan hüzünlü ayrıldı.



TARAFTAR TWİTTER'DAN YÜKLENDİ



Takıma ara transfer döneminde Hırvatistan temsilcisi Rijeka'dan 4.2 milyon Euro (16 milyon TL) karşılığında kazandırılan Mitrovic, önceki günkü karşılaşmanın ardından en fazla bu özelliğinden dolayı eleştirildi. Mevcut ilk 11'ini neredeyse tamamını bonservis ödemeden transfer ettiği oyuncularla oluşturan Beşiktaş Yönetimi'nin son dönemdeki tek istisnası konumunda bulunan Mitrovic için Twitter'dan yapılan yorumlarda en çok bu konu gündeme getirildi.



İLK MAÇTA DA ETKİSİZDİ



Parc Olympique Lyonnais'ta oynanan çeyrek final ilk mücadelesinde de Ricardo Quaresma'nın yokluğu sonrasında değişen kadroda şans bulan Mitrovic, Lyon'daki ilk mücadelede de beklenenin altında bir görüntü sergilemişti. Teknik direktör Şenol Güneş de oyuncusunu ikinci yarıda oyundan alarak performansından memnun kalmadığını göstermişti.



YÖNETİM GÜVENİYOR



Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk karşılaşmalardaki görüntüsüyle dikkat çeken ancak sonrasında gözle görülür bir düşüş yaşayan Mitrovic'e, yönetimin inancı tam. Siyah-Beyazlı yönetim, genç futbolcunun tecrübe kazandıkça takıma önemli katkı sağlayacağına inanıyor.



(Fanatik)