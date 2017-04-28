Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 30 Nisan Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Futbolcuların denge, kuvvet ve pas çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanı yarım sahada oynanan çift kale maçla tamamladıkları aktarıldı.



Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.