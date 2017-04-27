Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında, 30 Nisan Pazar günü lig ikincisi Medipol Başakşehir'e konuk olacak lider Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.



Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas ve pozisyon çalışmalarının ardından taktik ağırlıklı çift kale maç oynadı.



İdmanın son bölümünde şut çalışmaları yapılırken, Anderson Talisca ve Ricardo Quaresma, antrenman sonunda da frikik çalışması yapmayı sürdürdü. İki oyuncunun rekabeti ve atılan gollerin ardından sevinçleri, renkli görüntüler oluşturdu.



Beşiktaş'ta, dün özel program dahilinde çalışan Luiz Rhodolfo ile salonda çalışan Atiba Hutchinson ve Anderson Talisca, bugünkü idmana dahil oldu. Kaleci Fabricio Ramirez'in ise özel programı dahilinde salonda idman yaptığı bildirildi.



- Aboubakar sakatlandı



Siyah-beyazlı oyuncu Vincent Aboubakar, antrenmanın çift kale maç bölümünde sol ayak bileğinden sakatlandı.



Maç sırasında bir anda yerde kalan Kamerunlu oyuncu, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından sekerek sahadan ayrıldı. Oyuncunun ayak bileğinin burkulduğu ve durumunun ciddi olmadığı aktarıldı.



Beck'in eşi ve kızı izledi



Beşiktaş'ın Alman savunma oyuncusu Andreas Beck'in eşi Manuela ile kızı Amelicia, idmanı izlemek için tesislere geldi.



Kızı kucağında medya mensuplarının yanına gelen Manuela'nın oldukça iyi seviyede Türkçe konuşması dikkati çekti.



İdman sonunda Beck, eşi ve kızıyla basın mensuplarına poz verdi.