- Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı



İSTANBUL - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Siyah-beyazlı ekip, bir günlük iznin ardından Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına start verdi. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına açık yapılan antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak pas çalışması, ayak tenisi, basket oyunu, top kontrolü ve minik kale maçın yer aldığı oyunlar oynandı. Antrenman dar alanda yapılan oyun çalışması, taktik programının yer aldığı çalışmalar ve yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.