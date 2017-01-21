Beşiktaş'ta Matej Mitrovic Sevinci

FutbolArena - Beşiktaş'ın 4,2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Matej Mitrovic'in Darıca Gençlerbirliği ile oynanan kupa maçınd asergilediği performans siyah beyazlıları memnun etti.



Vatan'da yer alan habere göre; Karşılaşmanın ardından, Hırvatistan Milli Takımı'nın da formasını giyen 23 yaşındaki oyuncuyla ilgili görüşlerini paylaşan Beşiktaşlı yöneticiler, şu ifadeleri kullandılar:



"Darıca G.Birliği takımı 3. Lig'de yer alıyor ama yine de bu maç sonrasında Mitrovic hakkında bazı yorumlar yapabiliriz. Her şeyden önce çok güçlü bir oyuncu olduğu için ikili mücadeleleri kolay kolay kaybetmiyor. Özgüveni yüksek. Bu da normal çünkü aslında kendisini kanıtlamış bir oyuncu. Hırvatistan Milli Takımı'nda forma giyiyor.



'HENÜZ ÇOK YENİ'



Nerede durması gerektiğini, ne zaman hamle yapması gerektiğini iyi bilen bir oyuncu. Ayaklarına da hakim. Geriden top çıkartırken ya da ön taraftan pas aldıktan sonra ayağından temiz ve isabetli toplar çıkartıyor. Boyu uzun, yüksek toplarda da iyi. Top gelirken doğru pozisyon alıyor.



Ayrıca şunu da söylemek gerek; henüz tam olarak hazır durumda değil. Ayrıca takımda çok yeni sayılır. Kulübe, takım arkadaşlarına, sisteme, ülkeye uyum sağladıktan sonra daha da rahat oynayacaktır ve takımda değişilmez isimlerden biri olabilir."