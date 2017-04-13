Beşiktaş'ta Marcelo, Lyon Karşısında Yılın Golünü Kaçırdı

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, Fransız ekibi Lyon'a konuk oldu.

YILIN GOLÜ KAÇTI

Maçın 5. dakikasında Talisca, sağ kanattan serbest vuruştan topu ceza alanına yolladı. Cenk'in vuramadığı top Marcelo'nun önünde kaldı.

Marcelo da arkası kaleye dönük olduğu için röveşatayı düşündü. Kaleci yılın golünü topu kornere tokatlayarak önledi.