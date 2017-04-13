Beşiktaş'ta Marcelo, Lyon Karşısında Yılın Golünü Kaçırdı
Beşiktaşlı Marcelo, Lyon maçının 5. dakikasında ceza sahasında karambolde röveşata ile kaleyi denedi. Kaleci topu son anda kornere yolladı. Brezilyalı yıldız yılın golünü kaçırdı.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, Fransız ekibi Lyon'a konuk oldu.
YILIN GOLÜ KAÇTI
Maçın 5. dakikasında Talisca, sağ kanattan serbest vuruştan topu ceza alanına yolladı. Cenk'in vuramadığı top Marcelo'nun önünde kaldı.
Marcelo da arkası kaleye dönük olduğu için röveşatayı düşündü. Kaleci yılın golünü topu kornere tokatlayarak önledi.
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