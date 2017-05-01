Beşiktaş'ta İlk Transfer Görüşmesi Tamam
Beşiktaş, kiralık olarak forma giyen milli oyuncu Caner Erkin'in bonservisini almak için harekete geçmişti.
Geçtiğimiz günlerde Inter Kulübü ile görüşme yapmak için İtalya'ya giden transfer komitesi, ilk görüşmelerini gerçekleştirdi.
Haber1903'ün hbaerine göre; Beşiktaş'ın Inter ile yaptığı sözleşmede Caner Erkin'in bonservisini 1 milyon Euro'ya satın alma opsiyonu bulunmasına karşılık milli oyuncuyu bedelsiz olarak transfer etmek istediği öğrenildi.
İtalyan kulübünü satın alan Çinli yetkililerin ise Beşiktaş'ın bu teklifi karşısında düşünmek için zaman istediği ifade edildi.
Kaynak: Fanatik
Kaynak: Sporvadisi.com
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