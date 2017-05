Beşiktaş'ta Hesaplar Değişti!

Başakşehir deplasmanına 7 puan farkla giden Siyah Beyazlılar, galip gelerek puan farkını 10'a çıkarmanın ve önümüzdeki hafta Fenerbahçe maçını da kazanarak şampiyonluk turunu atmanın hesaplarını yapıyordu. Ancak maçın ilk 18. dakikasında yenilen 3 gol, Beşiktaş'ın şampiyonluğa ait tüm hesaplarını yeniden gözden geçirmesine yol açtı.



KALAN HAFTALARDA MİNİMUM 12 PUAN TOPLAMAK ZORUNDA



Her ne kadar hala 4 puan fark ile zirvede yer alsa da olası puan kayıpları Siyah Beyazlıların başını bir hayli ağrıtabilir. Dün akşamki mağlubiyetten sonra ikili averajı rakibine kaptıran Beşiktaş, en kötü senaryoda M.Başakşehir'in tüm maçlarını kazanması ihtimaline karşın, minimum 12 puan toplamak zorunda. Bu da son 5 maçta 4 galibiyet demek. M.Başakşehir ise şampiyon olabilmek için ilk etapta kendi maçlarını kazanıp, Beşiktaş'ın en az 4 puan kaybetmesini bekleyecek.



SAVUNMA HATTI; HÜCUMDA VAR, SAVUNMADA EKSİK



Beşiktaş'ta savunma oyuncuları skora verdikleri katkı ile adlarından sıkça söz ettirirken diğer yandan son üç maçta yedikleri 8 gol ile taraftalarda hayal kırıklığı yarattı.



Önce Trabzonspor'dan 3 gol yiyen Siyah Beyazlılar, maçı 4-3 almayı başarırken, bu kez kendi evinde Adanaspor'dan 2 gol yedi. Adana maçını bir savunma oyuncusu olan Tosic'in attığı gol ile kazanan Beşiktaş'ta defans bloğu bu kez de M.Başakşehir'in gollerine engel olamadı.



Ancak 5 gol yenilen iki maçı, yediğinden bir fazla atarak (TS-BJK: 3-4, BJK-ADN: 3-2) kazanabilen Siyah Beyazlıların gol ayakları Başakşehir karşısında susunca, savunma hatalarının ön plana çıkması ve mağlubiyette savunmacıların suçlanması bu kez engellenemedi.



İlk golde Gökhan Gönül ve Marcelo'nun, ikinci golde Adriano'nun üçüncü golde de Gökhan Gönül ve Fabricio'nun hataları daha 18. dakikada skorun 3-0'a gelmesindeki en büyük etkendi. Beşiktaş, dün akşam Benfica karşılaşmasındaki gibi bir mucizeyi gerçekleştirip maçı çeviremeyince savunmaya yapılan eleştiriler de doruğa ulaştı.



SAVUNMA S.O.S VERİYOR



Defanstaki bu durum kalan haftalar için endişe verirken, taraftarlar yedek savunmacılardan bile pek de umutlu değil. Devre arasında transfer edilen Mitrovic şu an için gelecek vadetmekten uzak bir görüntü çizerken, Çin'den geri dönen Ersan Gülüm'ün sakatlığı olmamasına rağmen, 3 ayda istenen formuna ulaşmamış ve hala teknik direktör Şenol Güneş'in gözüne girememiş olması da iyiden iyiye tartışılan bir konu haline geldi. Görünen o ki yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın stoper arayışlarının manşetleri süslemesi yine sürpriz haber sayılmayacak.



GOLCÜ SAVUNMA !



Tüm bu eleştirilere karşın Beşiktaş savunması bu sezon attığı kritik goller ile takıma ekstradan puan kazandırmasını da bildi. Marcelo, Tosic, Gökhan Gönül, Adriano ve Atınç toplamda 7 gol atarken 10 puanı da tek başlarına kazandırdılar. Takımın en golcü savunmacısı Marcelo ilk yarıdaki Galatasaray maçında skoru 2-0'dan 2-1'e getiren golü atıp takıma umut verdi ve 5 dakika sonrasında Cenk'in golü ile 1 puan Beşiktaş'ın oldu. Marcelo ilk yarıdaki M.Başakşehir maçında 1-0 geride iken beraberlik golünü atarak 1 puanı Beşiktaş'a doğrudan kazandırdı. Ligin ilk yarısında bitti denilen Ç.Rizespor maçının son dakikasında golü atan Adriano çok kritik 3 puanı Beşiktaş'ın hanesine yazdırırken, 2. devredeki Ç.Rizespor karşısında bu kez Gökhan Gönül maçın tek golünü attı ve 3 puanı Beşiktaş'a getirdi.Geçen haftaki Adanaspor maçının 85.dakikasında galibiyet golünü atan Tosic'in de Beşiktaş'a yazdırdığı 3 puan ile savunmacıların kazandırdığı puan, toplamda 10 oldu. (Gökhan Gönül'ün Trabzonspor maçının son dakikasında Atiba'ya yaptığı asist de eklendiğinde savunmanın puan katkısı daha da artmış oluyor.)



ATİBA'DAN GELECEK HABER BEKLENİYOR



Siyah Beyazlılar, M.Başakşehir maçında Tosic'in sarı kart görerek Fenerbahçe'ye karşı oynamayacak olmasının sıkıntısını çekerken, karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Atiba'dan gelecek haberi beklemeye başladı.



Yapılan ilk kontrollerde sol adalesinde zorlama tespit edilen Kanadalı oyuncunun kesin durumu bugün yapılacak testlerden sonra belli olacak.



Bu sezon ikisi 120 dakika olmak üzere 40 maçta forma giyen Atiba, yorgunluk gerekçesiyle ilk kez 70. dakikadan önce Adanaspor maçının 45. dakikasında oyundan alınmıştı. Hafta içinde özel program verilerek çalıştırılan Atiba, bu kez de M.Başakşehir maçında sakatlanınca taraftarlar bir hayli endişelenmeye başladı.



(Vatan)