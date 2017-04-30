Beşiktaş'ta Hentbol Şampiyonluğu Kutlandı

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde üst üste 9. şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş Mogaz, kulüp başkanı Fikret Orman'ın da katılımıyla başarısını kutladı.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş'ta bir sosyal tesiste düzenlenen akşam yemeğinde, Orman ile teknik heyet ve sporcuların bir araya geldiği belirtildi.



Kutlama yemeğine Orman'ın yanı sıra yöneticiler Hakan Özköse, Candaş Tolga Işık, Erdal Karacan, genel koordinatör Levent Çifter, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyuboğlu ile çok sayıda davetlinin katıldığını ifade edildi.



Yemekte bir konuşma yapan Orman'ın sporcuları kutladığı ve seneye tekrar şampiyonluk istediği kaydedildi.