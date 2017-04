Beşiktaş'ta Hedef Lyon'u Geçip Stockholm Yürüyüşünü Sürdürmek

Aboubakar ve Quaresma'nın yokluğu takımı etkileyecek



Şenol Güneş'in kadro seçimi için diğer alternatifleri



3 oyuncu ceza sınırında



Türk taraftarlar Lyon şehrini bir günlüğüne Beşiktaş semtine çevirecek



ALİ DANAŞ / İSTANBUL, - BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk karşılaşmasında Fransız temsilcisi O. Lyon'un konuğu olacak.



Lyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22: 05'te başlayacak ve İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz tarafından yönetilecek.



HEDEF LYON'U GEÇİP STOCKHOLM YÜRÜYÜŞÜNÜ SÜRDÜRMEK



Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi ile başlayan Beşiktaş'ın ilk hedefi grup aşamasını geçmekti. Ancak grubun son maçında Dynamo Kiev deplasmanında alınan faklı mağlubiyet rotanın UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilmesine neden olmuştu.



Son 32 kuraları çekilmeden 'gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz' diye yeni hedef koyan Siyah-Beyazlılar bu turda İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'yı geçip kurada da Olympiakos ile eşleşince yeni hedefini finale çıkmak ve kupayı kazanmak olarak koydu.



Olympiakos'u eledikten sonra Lyon ile eşleşen Kara Kartallar her ne kadar bu eşleşmeyi 'erken final' olarak nitelendirseler de hedefini değiştirmeden Lyon'u geçerek final yolunu açmak ve Stockholm yürüyüşüne devam etmek için sonuna kadar uğraşacak.



ABOUBAKAR VE QUARESMA'NIN YOKLUĞU TAKIMI ETKİLEYECEK



Beşiktaş'ta O.Lyon maçı öncesi 2 futbolcunun yokluğu oldukça büyük sıkıntı yaratacak.



Olympiakos maçında kırmızı kart görüp 3 maç ceza alan Vincent Aboubakar sadece bu maçta değil rövanşta ve eğer çıkılırsa yarı finalin ilk maçında da forma giyemeyecek. Afrika Kupası'ndan döndükten sonra neredeyse oynadığı her maçta gol atan ve taraftar ile arasındaki buzları da eritmeyi başaran Aboubakar, Olympiakos maçında gördüğü kırmızı kart ve aldığı 3 maç ceza ile takımın eksik kalmasına yol açtı.



Yarın akşam Cenk Tosun'u forvet oynatacak olan teknik direktör Şenol Güneş, sadece tek oyuncunun olmayacağını hesap ediyordu. Fakat, Trabzonspor maçında sakatlanan Quaresma'nın henüz iyileşmemesi de tecrübeli hocayı bir hayli sıkıntıya sokacak gibi duruyor. Quaresma olmadığı zamanlarda kanat oynama özelliği de bulunan Aboubakar'ı sağ tarafta oynatan Güneş, iki futbolcunun da olmaması üzerine bu bölgede 'zorunlu' oyuncu oynatacak.



Teknik direktör Şenol Güneş dün akşam yapılan antrenmanda stoper ikilisini Marcelo ve Mitrovic'ten kurup, Tosic'i de sol beke kaydırarak Adriaono'yu sol öne Babel'i de Quaresma'nın yerine sağ öne aldı. Güneş'in şu anda görünen kadrosu Fabricio - Gökhan Gönül - Marcelo - Mitrovic - Tosic - Atiba - Oğuzhan - Babel - Talisca - Adriano ve Cenk Tosun şeklinde.



ŞENOL GÜNEŞ'İN KADRO SEÇİMİ İÇİN DİĞER ALTERNATİFLERİ



Ancak Şenol Güneş'in Aboubakar ve Quaresma'nın yokluğunda bir kaç farklı alternatifi daha bulunuyor.



Zaman zaman oyunun son anlarında Talisca'yı sağ kanada kaydıran ve Oğuzhan'ı öne çeken Şenol Güneş'in, Quaresma'nın yerinde Brezilyalı yıldızı oynatma ve Oğuzhan'ı da 10 numaraya koyma ihtimali ilk seçeneklerden birisi. Orta sahada Atiba - Oğuzhan uyumunu bozup bozmayacağı merak konusu olan Güneş'in, Talisca'yı sağ kanatta oynatması halinde orta üçlü için alternatifleri Atiba - Necip önlerinde Oğuzhan, Atiba - Oğuzhan önlerinde Tolgay, ve Atiba - Tolgay önlerinde Oğuzhan şeklinde. Teknik direktör Güneş'in pekte beklenmeyen bir diğer tercihi ise Gökhan İnler'i Atiba'nın yanına koyup Oğuzhan'ı önlerinde oynatmak olacak. Tecrübeli hocanın kadroda yapacağı en büyük sürpriz ise Caner'i oynatıp Babel'i sağ kanada koymak ve böylelikle Oğuzhan - Talisca - Cenk hücum üçlüsünü bozmamak olacak. Bu durumda da sezon başında olduğu gibi Adriano yine sol önde oynayacak ve takımın geri kalanı aynen korunmuş olacak. Ancak Caner'in iyileştikten sonra henüz maç oynamamış olması bu ihtimali oldukça zayıf kılıyor. Sadece 2 oyuncunun olmaması ile ortaya bu kadar çok seçenek çıkması bile Aboubakar'ın Olympiakos maçında gördüğü kırmızı kartın takımı ne kadar zor durumda bıraktığını bir kez daha net bir şekilde ortaya koyuyor.



3 OYUNCU CEZA SINIRINDA



Beşiktaş'ta Aboubakar'ın kırmızı kart cezalısı olmasının yanı sıra 3 oyuncunun sarı kart ceza sınırında olması da ikinci maç için tehlike demek.



Daha önceden 2 sarı kartı bulunan Caner Erkin ve Marcelo'ya son Olympiakos maçında sarı kart gören Oğuzhan da eklendi. Bu üç oyuncu yarın akşam sarı kart görmeleri durumunda bir hafta sonra İstanbul'da oynanacak rövanş karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak.



TÜRK TARAFTARLAR LYON ŞEHRİNİ BİR GÜNLÜĞÜNE BEŞİKTAŞ SEMTİNE ÇEVİRECEK



Beşiktaş, Lyon maçı ile beraber Avrupa Kupalarında final olmayan bir maçta en çok seyirciye sahip deplasman takımı unvanını yarın akşam kazanabilir. Olympic Lyon'un kuralar çekildikten 3 gün sonra satışa sunduğu biletlerden kısa sürede 17 bin Türk'ün bilet aldığının fark edilmesiyle bilet satışları durdurulmuş ve sonrasında sadece Fransız vatandaşlarına bilet satılmıştı. Kurallar gereği Beşiktaş'a ayrılan 3 bin kişilik deplasman tribünü ile beraber yarın akşam statta 20 bin Türk olacak. Bu sayının Fransız vatandaşlardan karaborsa yoluyla bilet alan diğer Türk seyircilerle beraber 25 bini bulması bekleniyor.



Bu kadar çok deplasman seyircisi eleme maçlarında hem UEFA, hem de O.Lyon için pek alışılmış bir olay değil. Üstelik Fransa ve Lyon'da yaşayan Türk vatandaşların da maç günü güç gösterisi yapmak adına Lyon sokaklarına akın edeceği düşünüldüğünde kentin bir günlüğüne Beşiktaş semtine döneceği en çok konuşulan konulardan birisi.



Türk taraftarların çokluğu Lyon emniyeti açısından da fazlasıyla önemsenen bir konu ve bu yüzden maç günü risk seviyesi en yüksek derece olan 4'e çıkartılmış vaziyette. Lyon emniyeti yurtdışından gelen ve deplasman tribününden maçı seyredecek olan taraftarları toplu halde stada götürmeyi düşünse de farklı tribünlerden bilet alan Türklere karşı nasıl bir önlem alınacağı merakla bekleniyor.



Ayrıca geniş çaplı arama yapacak olan polisler hem şehirde hem de statta açılaması muhtemel siyasi içerikli pankart ve dövizleri toplayacak.