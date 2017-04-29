Beşiktaş'ta Hazırlıklar Tamamlandı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Medipol Başakşehir'le şampiyonluk yolunda oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını tamamladı.



BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana, siyah-beyazlı futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenman tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.



Bu antrenmanla, lider Beşiktaş, en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'le yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girdi.