Beşiktaş'ta Halk Sokaklarda!

16 Nisan'daki şaibeli referandum sonuçlarını protesto etmek isteyen vatandaşlar dün ve önceki gün olduğu gibi bugün de sokaklara çıkmaya başladı. İstanbul Beşiktaş, Kadıköy ve Bakırköy'de 19.30 itibariyle bir araya gelen vatandaşlar protesto gösterilerine başladı. Öte yandan Ankara ve İzmir'de de gösterilerin başladığı kaydedildi.