Beşiktaş'ta Gözler Derbiye Çevrildi

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Medipol Başakşehir'e 3-1 yenilen lider Beşiktaş'ta gözler, Fenerbahçe derbisine çevrildi.



Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'in 30. haftasında 7 Mayıs Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.



BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Medipol Başakşehir maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.



Diğer oyuncuların ise ısınma hareketleri, pas ve duran top çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç oynadığı belirtildi.



Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.