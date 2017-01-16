Beşiktaş'ta Gökhan Gönül Sakatlandı

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Osmanlıspor deplasmanına çıkan Beşiktaş'ta Gökhan Gönül üzüntüsü yaşandı.



SAKATLIĞI CİDDİ Mİ?



Osmanlıspor maçının 65 dakikasındaki bir pozisyonda sakatlık yaşayan Gökhan Gönül, durumunun ciddi olması nedeniyle oyuna devam edemedi. Şenol Güneş tarafından kenara alınan başarılı oyuncunun yerine Andreas Beck oyuna dahil oldu.



Beşiktaş kulübünün sağlık ekibinin kontrolü altına alınan Gökhan Gönül için yetklili isimlerden açıklama yapılması bekleniyor.