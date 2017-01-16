Beşiktaş?ta Gelenek Sürdü

FutbolArena Detay - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasının kapanışında Ankara'da Osmanlıspor ile zorlu hava ve zemin şartlarında karşı karşıya gelen Beşiktaş, 1-0'lık galibiyetle lider Başakşehir'i takibini sürdürdü. Bu sonuçla beraber siyah-beyazlılarda gelenekte sürmüş oldu.



22 MAÇIN 21'İ ŞENOL GÜNEŞ İLE



Beşiktaş, ligde ilk yarısını önde bitirdiği son 27 maçın 26'sından galibiyetle ayrılırken, bu süreçte yalnızca 15.haftada devreyi 1-0 önde geçmesine karşın, 2-1 yenildiği Kasımpaşa maçında kazanamadı.



Beşiktaş'ta bu dönemde, ilk yarısı önde bitirilip kazanılan son 22 maçın 21'i Şenol Güneş'le, önceki 5 maç ise Slaven Bilic zamanında geldi.