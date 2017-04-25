Beşiktaş'ta "Futbol ve Dostluk Günü" Kutlandı

Beşiktaş'ta "Futbol ve Dostluk Günü", gerçekleştirilen etkinlikle kutlandı.



Etkinlikle ilgili Beşiktaş Kulübünün Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde Dostluk İçin Futbol projesinin Türkiye Direktörü Filiz Pak, Beşiktaş Özkaynak Düzeni Sportif ve İzleme Direktörü Gökhan Keskin ile siyah-beyazlı ekibin genç oyuncusu Abdülmecid Dönmez, bir basın toplantısı düzenledi.



Toplantıda açıklamada bulunan Filiz Pak, Türkiye'nin dördüncü kez katıldığı Dostluk İçin Futbol programında, geçen sezon olduğu gibi bu yıl da Beşiktaş'ın desteğini almaktan memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, "Programımıza katılan ülkelerin sayısı bu yıl ikiye katlanarak 64'e ulaştı. Genç nesillere yönelik bu projeler, evrensel değerlerin tüm dünyaya yayılmasına yardımcı oluyor." dedi.



Organizasyonla ilgili görüşlerini aktaran Gökhan Keskin ise bu tür projelerin, gençlere hem kendilerini uluslararası arenada gösterme fırsatı tanıdığını hem de farklı ülkelerden yaşıtlarıyla ilişki kurma imkanı sağladığını dile getirdi.



Keskin, Beşiktaş olarak kendilerinin de projenin değerlerine destek verdiklerini kaydetti.



Rusya'nın Saint Petersburg kentinde gerçekleştirilecek etkinlikte Türkiye'yi temsil edecek siyah-beyazlı takımın genç oyuncusu Abdülmecid Dönmez, farklı ülkelerden kendi yaşıtında oyuncularla bir araya geleceğini belirterek, "Diğer ülkelerin önde gelen takımlarının oyuncularıyla turnuvada mücadele edeceğiz. Bu yıl Dostluk İçin Futbol'da Beşiktaş'ı ve Türkiye'yi temsil etmek bana gurur ve heyecan veriyor." ifadelerini kullandı.



Basın toplantısının ardından Beşiktaş'ın 12 yaş grubu oyuncularıyla Yıldızsporlu gençler arasında bir dostluk maçı yapıldı. Karşılaşma öncesinde futbolcular, programın değeri olarak belirlenen "dostluk, eşitlik, adalet, sağlık, barış, sadakat, zafer ve geleneği" temsil eden dostluk bilekliklerini birbirine verdi.



FIFA ve 2018 Dünya Kupası'nın resmi ortağı Gazprom tarafından yürütülen Dostluk İçin Futbol'un dördüncü sezonunda Avrasya, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'dan 64 ülkenin katıldığı programda, Beşiktaş'ı genç oyuncu Abdülmecid Dönmez temsil edecek.



Programa bu yıl katılan 64 ülkenin 12 yaş grubu oyuncularından oluşacak sekiz karma takım, 1 Temmuz'da Rusya'nın Saint Petersburg kentinde düzenlenecek Dostluk İçin Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek. 2 Temmuz'da gerçekleştirilecek Beşinci Dostluk İçin Futbol Çocuk Forumu'nun ardından programın tüm katılımcıları, Zenit Arena'da 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası final maçını izleyecek.