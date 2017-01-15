Beşiktaş'ta Forvete İki Aday!

Listesindeki isimlerden sonuç alamayan Beşiktaş Yönetimi, kulübe menacerler aracılığıyla önerilen; Olympiakos'lu Brown Ideye ve Villarreal'li Roberto Soldado için çalışma başlattı.

Ara transfer döneminde takıma yeni bir forvet kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, bu süreçte tam 6 isim için girişimde bulunmasına rağmen sonuca ulaşamamıştı.

Hedefler arasında ilk sırada yer alan Schalke 04'lü Klaas-Jan Huntelaar'dan sakatlığı sebebiyle vazgeçen, Samuel Eto'o konusunda ise Antalyaspor'un son anda karar değişikliği yapması sonrasında bu defteri de kapatan Kartal, Jackson Martinez, Wilfried Bony, Mario Mandzukic ve Eder gibi isimlerden de yüksek maliyetleri nedeniyle istediğini alamamıştı. Tüm bu gelişmelerinin ardından temaslarına devam eden Siyah- Beyazlılar, kulübe menacerler aracılığıyla önerilen, Brown Ideye ve Roberto Soldado için inceleme başlattı.

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AFRİKA KUPASI'NDA YOK...

Geçen sezonu Olympiakos formasıyla Yunanistan Ligi'nde şampiyon olarak tamamlayan Nijeryalı golcü Brown Ideye'yi bu doğrultuda ilk hedef olarak belirleyen yönetim, bu sezon da 22 karşılaşmada 12 golü bulunan 28 yaşındaki futbolcu için scouting ekibinin raporunu bekliyor.

Piyasa değeri 6 milyon Euro (24 milyon TL) civarında bulunan tecrübeli oyuncunun ülkesi, Afrika Uluslar Kupası'nda yer almadığı için yönetim bu isme oldukça sıcak bakıyor.

SOLDADO AY SONUNDA DÖNECEK

Geçen sezon İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan 16 milyon Euro (64 milyon TL) karşılığında İspanya La Liga ekibi Villarreal'e transfer olan Roberto Soldado, 2015-16 dönemini 44 maçta 9 gol ve 12 asistle kapatmıştı. Sonrasında adale yırtığı sebebiyle takımından ayrı kalan 31 yaşındaki futbolcunun sakatlığını atlattığı ve takımla çalışmalara bu ay sonunda başlayabilecek durumda olduğu bildirildi.

Kaynak: Fanatik



