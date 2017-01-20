Beşiktaş'ta Ersan Gülüm Belirsizliği

FutbolArena - Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken, gündemdeki isimlerden biri olan Ersan Adem Gülüm için yönetim ikiye bölündü.



Fanatik'te yer alan habere göre; Beşiktaş'a dönme hazırlıkları yapan Ersan Gülüm, Çin kulübü Hebei China Fortune ile maaş pazarlıklarını sürdürürken, siyah-beyazlı yönetimde tecrübeli stoper için görüş ayrılıkları yaşandığı öğrenildi. Çoğunluk Ersan'ın transferine onay verse de bazı siyah beyazlı yöneticilerin sol bek için düşünülen Eduard Sobol'un alınmasından yana görüş bildirdiği belirtildi.



Bu görüşü savunan isimlerin, "Bizim stoperden çok sol beke ihtiyacımız var. Sobol'u kadromuza katarsak, hem stoper mevkiinde oluşacak yığılmanın önüne geçeriz hem de bonservisine 4.2 milyon Euro ödediğimiz Mitrovic'e daha fazla oynama şansı tanımış oluruz" dedikleri ifade edildi.