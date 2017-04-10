Beşiktaş'ta Divan Kurulu Seçimi yaklaşıyor



Tevfik Yamantürk Divan üyeleri ile bir araya geldi



Tevfik Yamantürk Kulüpler bir gün uyandığımızda Çinlilerin, Rusların ve Arapların eline geçmiş olmamalı



Beşiktaş'ta olağanüstü Divan Kurulu seçimi 15 Nisan Cumartesi günü yapılacak.



Şu ana kadar adaylığını açıklayan tek isim olan Tevfik Yamantürk, Akatlar'da yeni hizmete giren Mehmet Üstünkaya No1903 Tesisleri'nde divan üyeleri ile bir araya geldi. Geceye Beşiktaş yönetiminden 2. başkan Ahmet Nur Çebi, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil, Basketboldan Sorumlu Yönetici Cihat Kumuşoğlu ve Amatör Şubelerden Sorumlu yönetici Erdal Karacan da katıldı.



Üyeler ile tek tek tanışarak sohbet eden Yamantürk yönetime aday arkadaşlarını tanıttı ve konuşmasında Kulüpler bir gün uyandığımızda Çinlilerin, Rusların ve Arapların eline geçmiş olmamalı ifadelerini kullandı.



Yamantürk, şu ifadeleri kullandı;



Teklif geldiğinde düşünmeden kabul ettim. Arkadaşlarım bana 'başına iş alıyorsun' dedi. Ben başıma iş aldığıma inanmıyorum, arkadaşlarımla beraber bir vazifeyi yerine getireceğimize inanıyorum. Çıkış noktamız son derece basit. 6 yıl sonra Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız, inşallah 1000. yılı da kutlanır. Baktığımız zaman Osmanlıdan bu güne kalan 10-15 tane kurum var. Spor kulüplerimiz de bunların içinde. Bu kulüplerimize sahip çıkmalıyız. Beşiktaş'a sahip çıkmalıyız. Kulüpler bir gün uyandığımızda Çinlilerin, Rusların ve Arapların eline geçmiş olmamalı. Biz de bu düşünce ile Beşiktaş'a sahip çıkmak için aday olduk. Eğer teveccüh gösterirseniz bu görevi en iyi şekilde yapacağımıza inanıyoruz diye konuştu.



Tevfik Yamantürk'ün Divan Kurulu yönetim aday listesi; Fethi Hinginar,Fikret Kuzucu,Turgay Pirinç,İlhan Gölvan,Korkut Soydan ve Haluk Özgerçek'ten oluşuyor.